Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Согласно его заявлению, он стал руководителем Афганистана после бегства президента Ашрафа Гани.

Соответствующее заявление Амрулла Салех сделал на своей странице в Twitter.

«Согласно Конституции Афганистана, при отсутствии побега, отставки или смерти президента, первый вице-президент становится временным президентом. Сейчас я нахожусь в своей стране и являюсь законным исполняющим обязанности президента», — пишет Салех.

Также, вице-президент Афганистана обратился ко всем мировым лидерам, чтобы они оказали ему свою поддержку. В то же время Салех обратился к народу Афганистана, призвав сопротивляться «Талибану».

«Мы, афганцы, должны доказать, что Афганистан — это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на вьетконгов. В отличие от США и НАТО мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Присоединяйтесь к сопротивлению», — пишет политик.

Напомним, 15 августа, боевики «Талибана» окружили Кабул, после чего афганское правительство заявило о мирной передаче власти талибам. В тот же день президент Афганистана Гани сложил полномочия и бежал из страны.

Как мы уже рассказывали ранее, на американской военной базе в Кабуле (Афганистан) осталось 12 украинских военнослужащих-контрактников.

Тем временем, НАТО прекращает поддержку правительства Афганистана.