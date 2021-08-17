Правоохранители уже установили причину самоубийства мэра Кривого Рога Константина Павлова, но пока информацию держат в тайне.

Об этом «Сегодня» сообщил источник в полиции Днепропетровской области. По его словам, копы располагают полным видео с места происшествия, а также знают, с кем переписывался Павлов перед суицидом. Все это пока — тайна следствия.

По информации издания, Павлов участвовал в местных выборах 2020 года, на финансирование своей избирательной кампании вероятно привлекал средства в том числе и криминальных структур, которые не смог вернуть. Следствие предполагает, что именно это стало причиной суицида.

Также журналисты напоминают, что накануне самоубийства Павлова, 10 августа, СБУ задержало в Кривом Роге ОПГ, известную как банда Хипака. Банда состояла из жителей Кривого Рога, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. В ней была строгая иерархия и суровая дисциплина. Она отличалась особой жестокостью.

Возглавлял группировку 63-летний криминальный авторитет – «Хипак» (Александр Овчаренко). Более 10 лет он известен в криминальных кругах и считался «смотрящим» за городом.

По мнению Сергея Пархоменко, подполковника милиции запаса, криминалиста, эксперта Украинской федерации профессионалов безопасности, убийство может быть местью. Разумеется, мэр не был причастен к банде «Хипака»:

«Мэр, вероятно, сотрудничал со следствием, предоставлял информацию, возможно, что-то знал. Благодаря его поддержке, его данным были проведены задержания. Поэтому убийство может быть сведением счетов».

Накануне правоохранители сообщили, что камеры видеонаблюдения зафиксировали момент его смерти. Однако на фрагменте видео с камеры наблюдения, которое оказалось в распоряжении журналистов, видно только то, как Павлов ходит по комнате с оружием в одной руке, а в другой держит телефон и что-то читает в нем. Самого момента выстрела на этих кадрах нет.

Также сообщалось, что в доме погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили две записки, которые могли быть написаны политиком. В обеих записках ничего не говорится о планах суицида.

Накануне гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова из его смартфона удалили всю переписку.