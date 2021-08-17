По факту вспышки COVID в Одессе в детском лагере «Молодая гвардия» открыто уголовное дело. Сейчас детский лагерь уже закрыт на карантин.

Подробности сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Информацию о массовом инфицировании COVID-19 в детском лагере выявили во время мониторинга интернета. По данным следствия, дети имели справки о благоприятном эпидемиологическом окружении, но уже через неделю после заезда у нескольких из них появились признаки ОРВИ.

«Всем им были проведены диагностические тесты на COVID-19, у большинства несовершеннолетних результаты оказались положительными, их сразу же изолировали от остальных. Впоследствии коронавирусную инфекциею экспресс-тестами диагностировали у еще нескольких детей и педагогов», — указано в сообщении.

Один из трех лагерей оздоровительного центра, в котором проживали заболевшие, закрыт на карантин, другие два работают с соблюдением всех надлежащих норм.

«Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование», — рассказали в полиции.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине зафиксировано 890 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.

А в Минздраве рассказали, при каких условиях в стране вернут «желтый», «оранжевый» и «красный» уровни эпидемиологической опасности.