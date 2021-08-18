Украинские ожидают в августе три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый.

Три Спаса напоминают о соблюдении религиозных обычаев, и напоминают, что осеннее время щедрых даров уже не за горами, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА .

Медовый Спас отмечается 14 августа. В этот день на службу приносят букеты, чтобы их освятили. В этот день освящают мед, а для гостей готовят пироги, пряники, вареники.

19 августа отмечают Яблочный Спас. Этот праздник символизирует окончание лета. Когда люди идут в церковь, то кладут в свои корзины фрукты, овощи, иногда пучок колосьев пшеницы.

В этот день люди наблюдают, как ведет себя природа. Если погода будет сухой и жаркой, то такой будет и осень.

Третий Спас в августе — Ореховый. День 29 августа также называют Хлебным или полотняный спасом. В этот день христиане несут в церковь орехи. В это время обычно заканчивалась жатва. В прошлые времена в этот день устраивали ярмарки, поскольку считалось, что торговля должна быть особенно благоприятной.

Напомним, 14 августа перед большим праздником Успения Божьей Матери для православных начинается Успенский пост , который продлится две недели.