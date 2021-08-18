Украинская телеведущая Катя Осадчая сейчас находится на последнем месяце беременности, однако она продолжает активно работать и посещать светские мероприятия. На днях звезда вместе с мужем побывала на премьере фильма в кино. Внимательные поклонники тут же отметили. что на фото с события она выглядит уставшей. Общим снимком с женой с допремьерного показа мультфильма "Гулливер возвращается" поделился в Instagram Юрий Горбунов. Осадчая позировала в белом платье на запах, который подчеркнула ее очень внушительный животик. Вместо привычных туфель на шпильке Катя выбрала удобные черно-белые балетки. Волосы ведущая собрала сзади, а в качестве стильного аксессуара добавила розовый ободок. Горбунов был в черной рубашке и белых брюках, которые соединил с черно-белыми кедами. "Ура! Кино!" — подписал фото Юрий.

Юрий Горбунов вышел в свет с беременной женой (фото: instagram.com/gorbunovyuriy) Отметим, что в руках у Кати микрофон — она явно не только смотрела кино, но и работала. Фолловеры не забыли о комплименты звездной паре, однако некоторые отметили, что Осадчая выглядит уставшей и ей явно пора в декретный отпуск. Бедная женщина. У нее есть предродовая отпуск? У нее уже вид усталый! Вы невероятно красивая пара Ой, наверное рожать уже совсем скоро. Кате нужно отработать еще вечер премьер и пусть отдыхает и набирается сил, счастья и здоровья я вашей семье Крутая пара Вы супер пара! Желаю счастья! Пора в декрет Классная пара Юра, красивый, а Катя красавица Ранее мы писали, что Осадчая с мужем и Потапом с Каменских с размахом отгуляли на вечеринке Baby shower, которую Горбунов устроил для беременной жены.