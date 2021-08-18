Иностранцы могут посетить Украину даже при получении одной дозы вакцины от COVID-19.

Кабинет министров изменил правила въезда в страну, пишет Страна.

Теперь, чтобы пересечь государственную границу, иностранцам/людям без гражданства достаточно предъявить отрицательный результат теста на COVID, или сертификат, который свидительствует о выздоровлении, или иностранный COVID-сертификат, который подтверждает получение одной или нескольких доз вакцины (препараты должны быть одобрены ВОЗ). Ранее требовали пройти полный курс вакцинации.

При этом требования по вакцине Cadoxi NCOV-19 ужесточили — пропускать будут только тех, кто получил две дозы.

Накануне руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко накануне заявлял, что сейчас критическая ситуация с заболеваемостью фиксируется в 16 областях. Речь идет о Днепропетровской, Харьковской, Черновицкой, Житомирской областях, Киеве, Запорожской, Николаевской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Закарпатской, Винницкой областях. Также рост заболеваемости наблюдается в Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областях.

К осени врачи не успеют вакцинировать большую часть населения. По состоянию на 18 августа, в Украине с начала кампании по вакцинации только 14% взрослого населения (4 793 098 человек) сделали первую прививку от COVID.