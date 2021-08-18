“Экс-министр налогов и сборов” так называемой «ДНР» Александр Тимофеев, также известный как боевик “Ташкент”, попал в СИЗО России.

Как сообщает издание “Ведомости Донбасса”, Пресненский суд Москвы уже продлил ему срок пребывания там до 27 октября.

Боевик обвиняется в мошенничестве, вместе с с бывшим советником экс-премьера Украины Николая Азарова Игорем Сосновским.

Согласно версии следствия, подозреваемые обещали бывшему главе “Рэйлтрансхолдинг” Сергею Шпаку, который обвиняется в хищении у компании “ВЭБ-лизинг”, за 5 млн долл. добиться прекращения его уголовного преследования. Также обещали снять его с международного розыска. Шпак передал эту информацию в ФСБ.

После возбуждения уголовного дела в Москве, Тимофеев пытался скрыться, поменял место жительства и номера телефонов.

Как мы уже рассказывали ранее, в суд направили обвинительное заключение в отношении гражданина Украины, который в 2014-2015 годах был «заместителем министра информации» ДНР «. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность, участия в деятельности террористической организации, а также пропаганды коммунистического режима.

Тем временем, на Донбассе боевики подводят тяжелое вооружение к населенным пунктам, где проживают мирные жители.