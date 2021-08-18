Антибиотики борются с бактериями, которые могут привести к тяжелым заболеваниям или смерти. И еще в 1909 году был создан первый синтетический антибиотик.

Но злоупотребление антибиотиками снизило их эффективность. Это приводит к тому, что микробы становятся устойчивыми — они, как и любой другой живой организм, перестают остро реагировать на лекарства и приспосабливаются к ситуации, пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на wworld .

В древние времена люди использовали антибиотики, но природные, которые могут спасти от многих инфекций. Но травы и специи могут помешать некоторым лекарствам, поэтому лучше проконсультироваться с врачом перд их употреблением.1. Имбирь.

Имбирь — природный антибиотик, и он борется с инфекциями лучше, чем ампициллин, тетрациклин и хлорамфеникол. Он эффективен против супербактерий, которые не реагируют на традиционное лечение.2. Чеснок.

Чеснок содержит серу, которая отвечает за его запах, а также за его влияние на иммунитет. Чеснок отлично подходит для борьбы с резистентными бактериями.

Чеснок отлично подходит для профилактики рака, и он противогрибковым, противовирусным, а также противопаразитарным средством. Кроме того, он может препятствовать бактериям стать устойчивыми к антибиотикам.3. Яблочный уксус.

Яблочный уксус сделан из ферментированных яблок и отлично подходит для обезвреживания стафилококк, а также синегнойнои палочки некоторых дрожжей и грибов.

Яблочный уксус не разрушает слизистую, поэтому является отличным средством для лечения ангины, вызванной патогенами.4. Листья оливок.

Экстракт оливкового листа помогает нормализовать количество сахара в крови. Он действует как антиоксидант и контролирует холестерин.

Кроме того, листья содержат фенольные соединения, которые предотвращают и убивают плохие бактерии, а также вирусы.5. Лук.

Лук принадлежит к той же группе, что и чеснок, и имеет те же фитохимические свойства. Она отлично подходит для снятия жара, лечения ушных инфекций, тошноты, проблем с дыханием и т.д.

Кроме того, можно использовать тонкую луковичную оболочку и нанести ее на рану, чтобы облегчить боль, остановить кровотечение, а также убить микробы.6. Витамин С.

Витамин С является наиболее эффективной питательным веществом в борьбе с патогенами. Он укрепляет иммунную систему.

Кроме того, витамин С стимулирует образование природных антител.

Продукты, богатые витамином С, — ягоды, горох, томаты, сладкий перец, брокколи, цитрусовые, киви, папайя, темные листовые зеленые овощи и тому подобное.7. Экстракт семян грейпфрута.

Экстракт семян грейпфрута это еще один продукт, который используют для лечения вирусной или бактериальной инфекции.

Кроме того, этот экстракт используется в сельском хозяйстве для борьбы с плесенью, бактериями, паразитами и грибами, а также для дезинфекции воды.8. Хрен.

Хрен относится к семейству горчичных. Обычно он используется для лечения проблем с легкими, гриппа и простуды.

Кроме того, он может использоваться для заживления ран, но это может вызвать раздражение кожи.

С другой стороны, хрен отлично справляется с такими бактериями, как «Escherichia coli», «Сальмонелла» и «Yersinia».9. Эвкалипт.

Эвкалипт обладает антиоксидантным, противовоспалительным, обезболивающим, иммуномодулирующим, а также спазмолитическим эффектом.

Его можно принимать внутрь, чтобы лечить астму, бронхит, а также хронической обструктивной болезнью легких.10. Мед Манука.

Мед из Новой Зеландии славится низким уровнем pH и высоким содержанием сахара. Этот мед отлично подходит для лечения ран и ожогов, поэтому его часто используют даже в больницах.

Кроме того, он используется для борьбы с «Staphylococcus aureus» и «Helicobacter pylori», которые вызывают язвы в желудке. Кроме того, мед Манука борется с бактериями, устойчивыми к антибиотикам.11. Гидрастис.

Гидрастис относится к семейству лютик. Чай из него эффективен при лечении диареи, язв, глазных инфекций, инфекций мочевых путей.

Оказывает антибактериальное действие и противогрибковый эффект, а также борется с паразитами.

Однако беременным женщинам и людям с высоким кровяным давлением, проблемами с сердцем и печенью использовать гидрастис строго не рекомендуется.12. Мирра.

Это натуральное эфирное масло, полученное из дерева «Commiphora myrrha» и используется при лечении простуды, астмы, диспепсии, язв, рака, сифилиса, спазмов, кашля, заложенности легких и грибковой инфекции.

Принимать эту эфирное масло более двух недель не рекомендуется.13. Эхинацея.

Эхинацея отлично подходит для лечения простудных заболеваний, гриппа и других инфекций дыхания.

Ее можно использовать при лечении герпеса, инфекций носа и горла, инфекций мочевыводящих путей, инфекций крови, вагинальных дрожжевых инфекций, стрептококковых инфекций, тонзиллита, бородавок, ушных инфекций, свиного гриппа.

Эта трава также подходит для лечения хронической усталости, мигрени, тревоги, ревматоидного артрита и так далее.14. Корица.

Используется как противогрибковое, антидиарейный, противорвотное, а также инсектицидное средство. Кроме того, она стимулирует кровообращение и снижает уровень сахара в крови.

Напомним, куркума относится к популярным специй, изготовленных из корневища или корня растения Curcuma longa. Ее используют как лекарственное средство в течение тысячи лет в индийской аюрведической и китайской медицине. Поэтому «Народная Правда» назвала девять причин ежедневно пить чай из куркумы .

Также напомним, куркума с черным перцем повышают защитные силы организма, укрепляют иммунитет , очищают организм и улучшит работу пищеварительной системы.

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