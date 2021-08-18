Стало известно, как будут работать столичные вузы в сентябре. Так, администрация большинства заведений утверждает, что они готовы к дистанционному формату обучения, но при этом активно вакцинируют сотрудников.

Об этом сообщает Обозреватель.КНУ имени Тараса Шевченко

формат обучения

Университет, как и все другие учебные заведения по Украине, готовится начать учебный процесс с 1 сентября в обычном режиме. Никаких документов, которые бы предусматривали дистанционное обучение, пока не разрабатывают. Но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации готовы оперативно реагировать.

вакцинация

Летом университет организовал массовую вакцинацию для всех работников. Сначала прививки делали вакциной AstraZeneca, а затем Pfizer. Тогда было привито более 2600 человек из работающих 8 000. Сейчас уверяют, что вакцинированных больше и к началу учебного года их количество точно составит не менее 80%. Для студентов никаких обязательных правил вакцинации нет – только по желанию.

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формат обучения

Скорее всего учебный год начнется по старой системе, то есть в аудиториях. В случае более жестких карантинных ограничений, говорят в администрации, не будет проблем ввести дистанционку.

вакцинация

Летом сотрудники получили две дозы прививки вакциной Pfizer. Говорят, что количество вакцинированных высокое, но точной цифры не называют. Для студентов это не обязательно. На сайте разместили официальную информацию, что при поселении в общежитие вакцинация приветствуется.Киевский национальный экономический университет

формат обучения

«Мы подготовлены к любой модели обучения – смешанной, дистанционной или в аудитории. У нас есть отработанный сценарий на все варианты. Сейчас вступительная кампания продолжается спокойно, набор неплохой», – сказали в университете.

вакцинация

В КНЭУ за лето вакцинировались около 50% преподавателей. Прививки делали препаратом Pfizer. На момент коллективной вакцинации некоторые сомневались, поэтому до начала учебного года они планируют догонять коллег в этом вопросе.

Сейчас в общежитиях на всякий случай готовят изоляторы, проводят санитарную обработку помещений. При поселении медсестра будет принимать данные о состоянии здоровья от студентов, но наличие вакцинации для них не обязательно.

Напомним, в детском лагере «Молодая гвардия» под Одессой у 30 детей и 3 взрослых подтвердили штамм коронавируса «Дельта».

Иностранцы могут посетить Украину даже при получении одной дозы вакцины от COVID-19.