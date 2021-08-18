Сегодня в Киеве проходит репетиция парада ко Дню Независимости Украины. Из-за этого в городе ввели ряд ограничений на улицах, образовались значительные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту Goggle Maps. В Киеве затруднено движение транспорта на улицах из-за репетиции парада. правый берег Пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, проспекте Победы, бульваре Дружбы народов, улицы Саперно-Слободской, бульваре Шевченко, улице Льва Толстого, проспекте Степана Бандеры, улице Сечевых Стрельцов, улицы Юрия Ильенко, улице Большая Житомирская, Подоле. Затруднено движение транспорта возле станций метро "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Университет", "Театральная", "Лукьяновская", "Политехнический институт", "Лыбидская", "Дружбы народов". левый берег На левом берегу незначительные заторы возле станций метро "Осокорки", "Славутич". А вообще свободное движение. Напомним, сегодня в Киеве проходит первая репетиция парада войск по улице Крещатик и Майдане Независимости, а также артиллерийского салюта на Трухановом острове.