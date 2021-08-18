Мэру Киева Виталию Кличко якобы могут объявить о подозрении, а также от должности главы КГГА. Его может заменить министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Как сообщает издание Обозреватель, такое мнение озвучивают источники в политической партии «Слуга народа».

По их словам, сначала правоохранительные органы якобы получили поручение найти хоть какую-то информацию, которая могла бы дискредитировать мэра. А теперь правоохранители уже получили другое указание – вручить ему подозрение.

Причиной этого является якобы попытка устранить Кличко с должности. Объявление о подозрении, по словам собеседников, должно состояться до заседания Совета национальной безопасности и обороны, которое проведут в пятницу, 20 августа.

«Теперь указание – вручить мэру столицы подозрение. Ну и что, что в суде дело развалится, главное – заляпать Кличко сейчас. А дальше пусть оправдывается. Это должно произойти (объявление о подозрении. – Ред.) якобы до пятничного заседания СНБО» , – утверждает источник.

Также по информацию источников, в Раде уже собирают подписи для созыва внеочередного заседания для того, чтобы рассмотреть вопрос об увольнении Чернышова с должности главы Минрегиона. Достаточное количество подписей – 150 – уже якобы собрано.

Как мы уже рассказывали ранее, мэр Киева Виталий Кличко предположил, что обыски в доме, где он проживает, могут быть связаны с тем, что власть боится его президентских амбиций.

А также, Кличко записал свой ответ на видеоклип «Я стану мэром», который накануне опубликовал в сети известный украинский блогер Иван Марунич.