В Черниговской области на базе отдыха «Бречь» на глазах родных и коллег в озере погибли двое мужчин — 26-летний Влад Каснер и 28-летний Евгений Иванов. Их убило током от насоса для искусственного водопада.

Так считают родственники погибших, пишет Обозреватель.

Большой коллектив IT компании SendPulse из Чернигова 14 и 15 августа проводил корпоратив в загородном отеле «Бречь». Вместе с сотрудниками компании были члены их семей. Праздник уже подошел к концу, 15 августа люди выселялись из номеров, можно было еще погулять по территории, а после обеда все собирались ехать домой.

«Мой муж пошел в номер собирать вещи, а я решила прогуляться по территории. Когда подошла к озеру, встретила своих девочек, мы стали разговаривать. Буквально в нескольких метрах от нас сидел Влад с супругой. Они поженились буквально полтора месяца назад, а встречались до этого лет 5 или 6, мы все их знали», – вспоминает тот день генеральный директор сервиса 13 chats группы компаний SendPulse Алина Гатченко (Дыкуха).

Внезапно девушки услышали крики, что Владу стало плохо в воде.

«Я тогда была возле озера и видела, как Женя сорвался и побежал спасать Влада. Но тут и Жене стало плохо, он резко упал, у него были конвульсии и он мгновенно потерял сознание. Когда они теряли сознание, они оба издали очень неестественный крик. Кто-то закричал, что там ток, и чтобы немедленно все вышли из воды. Это было ужасно! Они оба погибли у нас на глазах. Там была и жена Влада, Катя, она тоже все это видела. А потом прибежал брат Жени, но было уже поздно», – говорит Алина.

«Я в тот момент была рядом с Женей, рядом с водой возле оборудованного пляжа. Женя видел, что Влад упал в том месте, где было неглубоко, поэтому был уверен, что сможет ему помочь. Он забежал в воду и уже вдоль берега прямо в воде стал бежать на помощь к Владу, который уже скрылся под водой. И вдруг сам упал. Тогда еще один наш сотрудник Женя Кириенко, который видел, как падали ребята, какими были их движения в воде, все сопоставил и понял, что там ток. Он закричал, чтобы все вышли из воды», – рассказывает одна из сотрудниц компании.

В отеле началась паника, пришлось ждать, пока сотрудники обесточат территорию. Никто сразу не мог сообразить, что надо делать. Все это время мужчины находились в воде под действием электричества.

Вытаскивать тела вызвался охранник базы. Он на сапе подошел к месту трагедии и веслом вытаскивал одного из ребят. Алюминиевый сачок для чистки бассейна он не взял, сказав, что вода еще бьется током.

Первая «скорая» приехала примерно через 9 минут. До этого коллеги сами пытались оказать первую помощь. Вскоре прибыла и вторая скорая, врачи примерно час проводили реанимационные мероприятия, но было уже поздно.

Сами коллеги предполагают, что причиной гибели их друзей стала банальная халатность. «В озеро выходит труба и насос для искусственного водопада. Муж нашей сотрудницы, сам по профессии электрик, когда все это увидел, сказал, что все сделано неправильно. И трагедия была только вопросом времени. Страшно представить, все произошло примерно в метре от берега на мели, в субботу там купались все, в том числе и дети. Если бы вовремя не закричали, что это ток, то страшно представить чем все могло закончиться и сколько было бы жертв», – говорит Алина.

Напомним, на популярном курорте Кирилловке на центральном пляже убило током 23-летнего парня, который обслуживал надувной аттракцион «Горка». Молодой человек надувал банан, взялся мокрыми руками за провод, чтобы включить компрессор, и погиб от удара электрическим током.

А в Бердянске от тока погибли двое мужчин. Трагедия произошла на перекрестке проспекта Победы и улицы Богуславского, который затопило из-за сильного ливня. Их тела оставались какое-то время в воде на дороге, ведь «скорая» и спасатели не могли подойти к погибшим, ждали пока электрики отключат напряжение.