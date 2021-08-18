На Донбассе боевики подводят тяжелое вооружение к населенным пунктам, где проживают мирные жители.

Как сообщили в Штабе ООС, значительное количество вооружения наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали вблизи населенных пунктов, что позволяет вооруженным формированиям РФ вести провокационный огонь с последующим распространением фейковых обвинений Вооруженных Сил Украины в обстреле жилых кварталов.

В частности, наблюдатели зафиксировали РСЗО БМ-21 «Град» возле населенного пункта Мирное, а ЗРК 9К33 «Оса» — в оккупированном населенном пункте Большое Орехово. Вооружение размещено с нарушением линии отвода.

«БПЛА малого радиуса действия СММ ОБСЕ зафиксировал на временно оккупированной территории Донецкой области, вблизи населенного пункта Покровка, 3 единицы РСЗО БМ-21 «Град», которые размещены с нарушением линии отвода, 17 единиц танков, 3 единицы прицепных гаубиц 2А65 «Мста-Б «, 3 единицы самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и 3 миномета, размещенные за пределами выделенных мест хранения. Кроме того, в зоне безопасности находится 22 единицы боевых бронированных машин», — говорится в сообщении.

В Украине после деоккупации Донбасса и Крыма под амнистию могут попасть лица, которые не совершали преступлений на временно оккупированных территориях.

Народным депутатам могут запретить обсуждать с Россией ситуацию в ОРДЛО и Крыму, — соответствующий законопроект «Об основах государственной политики переходного периода» внесли в Верховную Раду.