После требования президента Владимир Зеленского о проведении аудита из госдач в Пуще-Водице не съехал ни один чиновник. Как сообщается, решения о выселении не поступали.

Об этом говорится в ответе директора Комплекса отдыха «Пуща-Водица» Госуправления делами Евгения Егорова на запрос издания APnews.

Так, решение о заселении и проживании в домах и помещениях в КВ «Пуща-Водица» принимает Государственное управление делами.

Сообщается, что на госдачах провели аудиторскую проверку, которую осуществила Госаудитслужба. Однако по ее результата решений о выселении не принималось.

Отметим, на госдачах проживают, в частности, экс-нардепы, бывшие главы и члены правительства и бывший мэр Киева. Также на территории Конча-Заспы уже после 2014 года разместились несколько обществ с ограниченной ответственностью.

Как мы уже рассказывали ранее, на ProZorro появилась новая партия лотов для Верховной Рады, среди них – кресла класса люкс для руководителей высшего ранга, чистка штор и крышки для бачка унитаза. На все это хотят потратить 1,5 млн гривен.

А также, если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины проводился сейчас, 69,4% проголосовали за и 12,7% — против.