Государственная служба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-июнь 2021 года. Смертность населения превысила уровень 2020 году на 21,6%, в том числе в июне — на 4,3%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат. Всего с начала года в Украине умерло 349 041 человек. Это на 62 031 смерть больше, чем за январь-июнь 2020 года, когда умерло 287 010 человек. В том числе в июне умерло 49077 человек (в июне 2020 — 47043 человек). Кроме того, с начала 2021 в Украине родилось 132 595 человек (в прошлом году 139 134), миграционный прирост составил 11274 человек (в прошлом году — 7598). По оценке статистического ведомства, численность населения в Украине на 1 июля 2021 составляла 41383182 человек. С начала 2021 население Украины сократилось на 205 172 человек (в том числе за июнь — на 25 057 человек). Напомним, 2020 года в Украине умерло 616 835 человек, что на 35 721 смерть больше, чем за 2019, когда умерло 581 114 человек. Численность населения в Украине на 1 января 2021 составляла 41588354 человек. 2020 года население Украины сократилось на 314 062 человек. По официальной информации Госкомстата, в 2020 году от 19 умерло 20709 Украинский. Грипп и пневмония стали причиной смерти 11 358 человек.