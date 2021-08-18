Агента ФСБ РФ приговорили к 8 годам лишения свободы. Судебный приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ. Российский разведчик собирал данные о новейших украинские разработки ракетных комплексов. Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование установило, что действуя по заданию спецслужб страны-агрессора злоумышленник намеревался получить сведения о новейшей военной разработки — ракетного комплекса "Нептун". Для этого он пытался завербовать военнослужащих одного из научно-исследовательских центров Вооруженных ил Украины. Контрразведчики СБУ задержали агента при попытке передачи секретной технической документации современного ракетного комплекса. Лисичанский городской суд Луганской области приговорил предателя до 8 лет лишения свободы.