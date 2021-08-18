Власти Соединенных Штатов Америки одобрили так называемую бустерную прививку от COVID. Речь о дополнительной дозе вакцины после завершения полного курса иммунизации от коронавируса.

Подробности опубликовало издание Reuters.

Получить дополнительную прививку от коронавируса американцы смогут с 20 сентября. Сначала бустерную дозу предложат медикам, жителям домов престарелых, а также тем, кто вакцинировался в конце 2020 года — начале 2021 года.

«Доступные данные ясно показывают, что защита от коронавируса со временем начинает снижаться. Мы пришли к выводу, что понадобится повторная прививка, чтобы максимально увеличить защиту и продлить время ее действия», — сказали американские чиновники.

Так, дополнительная прививка понадобится даже тем, кто вакцинировался однодозным препаратом Johnson & Johnson.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине началась новая волна COVID-19, которая связана с новым штаммом «Дельта». Пик новой волны придется на осень.

Тем временем, Кабмин смягчил условия въезда в Украину — иностранцы смогут посещать нашу страну даже при получении одной дозы вакцины от COVID-19.