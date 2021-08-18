С 1 июля в Киеве подняли тариф на водоснабжение и водоотвод.

Об этом сообщает «Киевводоканал».

Новый тариф теперь составляет 25,38 грн. Как пояснили в организации, рост тарифа связан со вступлением в силу закона №1060.

Кроме этого, «Киевводоканал» опубликовал ранее публичный индивидуальный договор, который считается заключенным через 30 дней после размещения, если потребители не выбрали другой формат договора. Договор предусматривает абонплату за воду. В нее включены, в частности, плата за формирование квитанций и обслуживание домового счетчика воды.

Как сообщалось ранее, несмотря на то, что у многих украинцев в квартирах стоят счетчики, им приходится переплачивать за водоснабжение. Причины: разница с показателем общедомового счетчика, которая возникает из-за мошенников, которые делают врезки в общедомовые сети или отматывают счетчик.

Кабинет министров принял решение снизить тариф при потреблении до 250 кВт*час в месяц с 1,68 до 1,44 грн. Но эксперты говорят, радоваться рано, ведь это приведет росту цен на товары и услуги, поскольку больше придется заплатить бизнесу.