Смертность в Украине превысила уровень 2020 года на 21,6%, в том числе в июне — на 4,3%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Всего с начала года в Украине умерло 349 041 человек — это на 62 031 смерть больше, чем за январь-июнь 2020 года (умерло 287 010 человек).

Только в июне умерло 49 077 человек (в июне 2020 года — 47 043 человек).

Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 132 595 человек (в прошлом году 139 134), миграционный прирост составил 11274 человек (в прошлом году — 7598).

Ранее аналитик Евгений Истребин заявлял, что в Украине стремительно растут показатели смертности, одновременно с этим падает уровень рождаемости. в сравнении с 2015 годом рождаемость упала на 34% за первые 4 месяца года. Причем падение продолжается уже 6 год подряд. Есть ряд областей где падение рождаемости еще выше. Так например за 6 лет рождаемость упала почти в два раза в Кировоградской области — 44%, Сумской, Днепропетровской 43%, Запорожской, Донецкой, Черниговской областях 42%, Полтавской -41% и Черкасской — 40%.

В Украине уже несколько дней подряд растет смертность от COVID-19.