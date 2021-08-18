Боевики Талибана убили женщину, которая отказалась готовить им еду, поскольку не было денег на продукты

По данным CNN, талибы приходили четыре дня подряд, требуя готовить еду для 15 бойцов. Женщина ответила, что она бедная, но ее начали избивать.

«Моя мать упала в обморок, а они били ее своими автоматами АК-47», – рассказала дочь. Когда она крикнула боевикам, чтобы они остановились, они бросили гранату в соседнюю комнату и сбежали, когда пламя распространилось.

Сиротами, по информации телеканала остались трое маленьких сыновей и 25-летняя дочь.

Как известно, талибан исповедует ультраконсервативные исламские взгляды, которые включают в себя суровые ограничения в отношении женщин, а также публичное наказание камнями. Женщины обязаны ходить в парандже, а передвигаться по городу должны только в сопровождении мужчины.

Как сообщалось ранее, на американской военной базе в Кабуле (Афганистан) осталось 12 украинских военнослужащих-контрактников, — об этом сообщают их родственники. При этом заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что миротворческий персонал, выполнявший задачи в Афганистане в рамках операции НАТО, по состоянию на 8 июня вернулся в Украину: «Следовательно, на территории Афганистана военнослужащих ВСУ нет».

Ранее сообщалось, что отчаянные жители Афганистана пытались накануне покинуть страну, цепляясь за шасси самолета, а также сидя на раскрытых створках шасси. Некоторые в момент взлета слетели вниз и разбились.

Вчера сообщалось, что из аэропорта в Кабуле в Афганистане не может вылететь второй украинский самолет, который должен был вывезти из страны граждан Украины.