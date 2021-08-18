Жители Полтавы на этой неделе могут получить билет на матч футбольного клуба "Ворскла". Для этого нужно сделать прививку от коронавируса в любом из пяти центров вакцинации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавскую ОГА. Горожанам предлагают получить один из 1000 билетов на матч, который состоится 20 августа. Билеты распределили поровну между пятью полтавскими центрами вакцинации. "Их получат в каждом из пяти полтавских центров вакцинации по 200 человек, которые первыми пришли прививаться против коронавируса", — заявили в ОГА. Получить билет можно будет завтра, 19 августа, и в пятницу, 20 августа. В каких центрах можно получить билет Полтава, Торгово-развлекательный центр "Киев", улица Зиньковская, 6 / 1а, тел. 0950275177 (с 9 до 18 часов); Полтава, Дворец досуга "Листопад", улица Соборности, 58, тел. 0950275177 (с 9 до 16 часов); Полтава, отделенный корпус кардиологического диспансера, улице Ивана Мазепы, 21, тел. 0950275177 (с 9 до 16 часов); Полтава, Дворец культуры железнодорожников, площадь Славы, 3Б, тел. 0950275177 (с 9:00 до 16:00) Полтава, Торгово-развлекательный центр "Мир", проспект Мира, 30А, тел. 0950275177 (с 9 до 16 часов). Напомним, в Украине за вакцинацию от коронавируса предлагают различные вознаграждения, в том числе билеты на концерт, футбол, а также бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр.