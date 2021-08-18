В Украине зафиксировано 1447 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 677 человек, умерли — 40, выздоровели — 712.

Как сообщалось ранее, в Украине с начала кампании по вакцинации 14% взрослого населения сделали первую прививку от COVID. Всего было вакцинировано 4 793 098 человек.

По факту вспышки COVID в Одессе в детском лагере «Молодая гвардия» открыто уголовное дело. Сейчас детский лагерь уже закрыт на карантин. Информацию о массовом инфицировании COVID-19 в детском лагере выявили во время мониторинга интернета. По данным следствия, дети имели справки о благоприятном эпидемиологическом окружении, но уже через неделю после заезда у нескольких из них появились признаки ОРВИ.