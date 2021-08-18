В детском лагере «Молодая гвардия» под Одессой у 30 детей и 3 взрослых подтвердили штамм коронавируса «Дельта».

Об этом «Стране» сообщил Сергей Кравченко, глава Национальной Медицинской палаты Украины.

В лагере находятся дети возрастом от 9 до 16 лет.

«У 30 детей в лагере подтвердился штамм Дельта. Губернатор Одесской области уже готов заказывать автобусы, чтоб детей развести по домам. Хотя по классике эпидемиологии, все должны оставаться в очаге до момента элиминации инфекции. Но в нашей стране все давно наплевали на эпидемиологию. Да и финансово-экономическое положение не позволяет локализовать очаг на месте из-за отсутствия необходимых ресурсов», — отметил Сергей Кравченко.

Он также добавил, что на всю Одесскую область готово слишком мало коек под пациентов с COVID:

«Госпитализировали уже пятерых детей, больных более 40. У более чем 30 человек подтверждён штамм Дельта, контактных лиц — больше 500, а общее количество детей в лагере больше тысячи. Если количество требующих госпитализации возрастет, Одесский регион может не справиться, так как под COVID-19 готово всего лишь около 150 детских коек на всю область».

Как сообщалось ранее, по факту вспышки COVID в Одессе в детском лагере «Молодая гвардия» открыто уголовное дело. Сейчас детский лагерь уже закрыт на карантин. Информацию о массовом инфицировании COVID-19 в детском лагере выявили во время мониторинга интернета. По данным следствия, дети имели справки о благоприятном эпидемиологическом окружении, но уже через неделю после заезда у нескольких из них появились признаки ОРВИ.

В Украине с начала кампании по вакцинации 14% взрослого населения сделали первую прививку от COVID. Всего было вакцинировано 4 793 098 человек.