Преображение Господне, или как его называют Яблочный спас, отмечают 19 августа, как один из 12 главных христианских праздников.

Праздник связывают с преданием об проявлении божественной силы Иисуса, когда он повел апостолов гору Фавор и там преобразился: его лицо стало сиять, а одежда стала белой, подобно свету.

Синоптик озвучила свой прогноз погоды на Яблочный Спас и День Независимости.

Яблочный Спаса — поздравления

Поздравляю с этим светлым и по-настоящему великим праздником! Преображение Господне наполнит ваши сердца добротой, любовью и прогонит все невзгоды! Это светлый праздник, дарящий надежду и веру, поэтому насладитесь им, как наслаждаетесь свежими августовскими яблочками!

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Сегодня лето переходит в осень, наступает Преображение не только Господа нашего, но и природы. Приходит время для того, чтобы есть яблоки и печь пироги с ними. Сегодня Богородица в Раю раздает детишкам гостинцы и яблоки из райского сада. Со Вторым Спасом нас всех!

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С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого и праведного пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет лад в семье, пусть Бог отведёт все недуги и хвори, пусть радость и веселье приходят в дом.

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С Яблочным Спасом!

Звучат поздравления,

Ведь наступило Господне Преображенье

И чтобы зимой не видать вам беды,

Съешьте вы яблоко вместо всякой еды.

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Яблони в цвету недавно были,

А теперь от яблок ветку клонит до земли!

С Яблочным Спасом поздравляю,

Ты в ответ мне смс пришли!