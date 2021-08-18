Преображення Господнє, або як його називають в народі Яблучний спас відзначають 19 серпня, як один з 12 головних християнських свят

Повідомляє НАРОДНА ПРАВДА з посиланням на «УНІАН«.

19 серпня, день святкування Яблучного Спаса, другого по черзі спаса в році. У кожному році, 14, 19, 29 серпня відповідають Медового, яблучний і Горіховий Спас.

Свято пов’язують з переказом про прояві божественної сили Ісуса, коли він повів апостолів гору Фавор і там преобразився: його обличчя стало сяяти, а одяг став білим, подібно до світла.

Передбачається висвітлення різних плодів в церкви і роздача милостині-фруктами нужденним, близьким і рідним людям. При це, нагадують про «дитячих руках» — як тих, що ще не згрішили для видобутку фруктів.

Зазвичай в церкві світять символи врожаю: фрукти, хліб, сіль, квіти, мак, пшеницю.

А ось що не можна робити на священне свято, так це: виконувати роботу по дому, лаятися, працювати, бажати кому-небудь зла, є м’ясо і молочні продукти.

Нагадуємо, Медовий спас — все про свято.

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