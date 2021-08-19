20 августа отмечается День Пимена и Марина и день музыкальных шкатулок.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала интересную информацию о праздниках.День Пимена и Марина (церковный праздник)

Двойное название праздник 20 августа получил по именам двух мучеников – преподобного Пимена и мученика Марина. Пимен по прозвищу Многоболезный родился в XI веке и с детства был болезненным. Однажды Пимен стал просить родителей отвести его в Киево-Печерскую лавру. Отец и мать послушали своего сына и, придя в обитель, стали горячо молиться о том, чтобы Пимен выздоровел. Однако сам же Пимен просил Бога продлить его страдания. Пимен хотел стать монахом.

Согласно преданию, постриг совершили ангелы. Долгие годы преподобный Пимен болел, но однажды, несмотря на это, смог сам исцелить человека с тяжелым недугом, взяв с него обещание служить ему до самой смерти.

Выздоровел сам Пимен за три дня до своей смерти. Это помогло ему завершить все свои дела и проститься с родственниками.

Кроме того, 20 августа почитается память мученика Марина, который жил во времена правления императоров Галлиена и Валериана в III веке. Согласно преданию, он был казнен язычниками, которые отрубили ему голову.Традиции

В народе 20 августа отмечали наступление осени и постепенное завершение лета. 20 августа на столе обязательно были пироги с малиновой начинкой. Если в этот день аисты уже готовятся улетать на зимовку – осень, по приметам, будет холодной.

Сегодня же отмечается день музыкальной шкатулки. Напомним, родина музыкальной шкатулки считается Швейцария. В 1796 женевский часовщик Антуан Фавр смастерил уникальный в то время механизм, который воспроизводил известные мелодии. Вскоре эти игрушки превратились в настоящие произведения искусства и стали любимыми подарками для юных барышень.

https://www.youtube.com/watch?v=OOBa2SAHp94

Также сегодня, 20 августа, отмечается: День святого Иштвана в Венгрии, День восстановления независимости Эстонии, Праздник Девятнадцатого Дня месяца Асма.

Напомним, 19 августа отмечали Преображение Господне (Яблочный Спас), Всемирный день фотографии и Всемирный день гуманитарной помощи.