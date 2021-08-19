18 августа боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня трижды, а сегодня утром они усилили обстрелы украинских позиций. В результате обстрела погиб украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.
В районе Широкино противник открывал огонь из минометов 82-го калибра. В район Водяного на Приазовье стреляли из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Недалеко от Опытного враг вел огонь из минометов 120-го калибра.
Боевых потерь за 18 августа не было.
Однако по состоянию на сегодняшнее утро совершено еще 3 нарушения режима прекращения огня.
В направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия, а в районе Крымского обстреляли наши позиции из минометов 120-го калибра.
Также в районе Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В результате обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.
На обстрелы боевиков наши воины отвечали взаимностью.
Как сообщалось ранее, на Донбассе боевики подводят тяжелое вооружение к населенным пунктам, где проживают мирные жители.
В Украине после деоккупации Донбасса и Крыма под амнистию могут попасть лица, которые не совершали преступлений на временно оккупированных территориях.