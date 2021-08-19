Больше половины украинцев (51%) поддерживают возобновления смертной казни в Украине. Против нее выступают 45% жителей страны.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы «Рейтинг».

Социологи утверждают, что среди тех , кто поддерживает возобновление смертной казни в качестве наказания, большинство люди старшего возраста, более бедные и с более низким уровнем образования и мужчины. А также те, кто испытывает к себе негативные эмоции, такие как стыд, гнев, печаль, безразличие или страх.

Чаще всего смертную казнь поддерживают жители южных и центральных регионов.

Опрос социологической группы «Рейтинг» показывает, что подавляющее большинство украинцев хотят, чтобы Украина была частью Европейского Союза и Североатлантического Альянса — членство в ЕС поддерживают 64% опрошенных, единения с НАТО — 54%.

Другой опрос этой же организации показывает, что 32% украинцев сожалеют о распаде Советского Союза, не жалеют об этом 61%.

Если бы выборы президента Украины прошли в конце июля — начале августа, то в первом туре победил бы Владимир Зеленский — его готовы поддержать 27,7% опрошенных украинцев (тех, кто будет голосовать и определился с выбором). При этом Петра Порошенко поддержат только 14,9% респондентов.

Большая часть украинцев (54%) считают, что наиболее желательным типом государственного устройства для Украины является демократия. Еще 19,6% считают, что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть лучше, чем демократический.

Большинство украинцев (70%) не согласны с утверждением российского президента Владимира Путина об историческом единстве россиян и украинцев.

Опрос Центра Разумкова показал, что 68% украинцы доверяют Вооруженным силам Украины, 64% — волонтерам и церкви (63,5%). Меньше всего украинцы доверяют российским СМИ, чиновникам, Верховной Раде и судам.

Как сообщалось ранее, две трети украинцев (67,1%) считают себя бедняками, 31,9% говорят, что они не бедны, но и не средний класс. Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств за 2020 год Государственной службы статистики.

А данные опроса Research & Branding Group показывают, что подавляющее большинство (81%) украинцев считают себя патриотами. При этом каждый десятый (12%) не любит свою страну.