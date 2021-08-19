В Украине грядут масштабные проверки получателей субсидий, а также тех, кто на них только претендует. Инициатором проверок выступает министерство социальной политики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект постановления Кабмина.
Известно, что инспекторы будут иметь полномочия осуществлять проверку в домах получателей (претендентов) социальной помощи:
«Посещать вместе с представителем территориальной общины получателей социальной поддержки по месту жительства (с целью определения правдивости сведений, влияющих на установление права на получение социальной поддержки и определения ее размера)».
Субсидии будут приостанавливаться, если получатели поддержки будут препятствовать проверкам.
Как сообщалось ранее, украинцы могут претендовать на субсидию, если в их квартире/доме зарегистрированы несколько человек, которые фактически проживают по другому адресу.
Накануне Министерство финансов провело проверку всех получателей субсидий. Примерно 15% украинцев нужно заново подавать документы.