На фоне подорожания тарифов на коммунальные услуги в Украине ожидается подорожание и пищевых продуктов. Все вместе может привести к инфляции.

Соответствующее заявление сделал экс-министр финансов Игорь Уманский в своем Telegram-канале.

Он подчеркивает, что в дальнейшем подорожают не только продукты питания, коммуналка и другие услуги, вырастет в цене электроэнергия для бизнеса.

«Подорожает все, от продуктов питания до коммуналки. Следовательно, впоследствии население таки заплатит за все. Поэтому нас ждет новый виток инфляции. К каким последствиям это приведет? Обычно в украинских реалиях сразу за всплеском инфляции шел этап девальвации. Но в ближайшее время курс будет стабильным. Это означает, что инфляция ударит по благосостоянию миллионов украинцев», — пишет Уманский.

Так, население якобы потеряет 20−30% платежеспособности. А за год на фоне подорожания тарифов основная часть населения страны уже существенно обеднела, напоминает экс-министр.

«Хуже всех будет миллионам пенсионеров. Для них ни девальвация, ни стабильность с ужасной инфляцией не несут ничего хорошего», — заявил эксперт.

Как мы уже рассказывали ранее, до конца года пенсия, которая сейчас находится на уровне 3700 гривен, может вырасти на 200 гривен.

Также стало известно, что украинских пенсионеров не будут массово переводить на обслуживание в банки с 1 сентября.