Несмотря на громкие предвыборные обещания президента Владимира Зеленского, основные проблемы нашего государства не были решены и даже усугубились до серьезных масштабов.

В связи с этим, эксперты предрекают украинской политике «жаркую осень», вплоть до досрочных парламентских и даже президентских выборов, передает «Апостроф«.

Как отмечают наблюдатели, действующей власти хочется управлять государством без оглядки на другие политические группы, но они не знают, что делать с глобальными проблемами: войной, коррупцией, бедностью и тарифами.

«Власть привыкла действовать в стиле «вечного экспромта» и красивой картинки. Но экспромты не могут длиться бесконечно. Они в растерянности, так как не знают, как управлять страной и экономикой дальше. «Сверху» не способны решать глобальные проблемы, а «снизу» со стороны общества – накапливается усталость. Любой эксцесс может стать триггером дестабилизации. Это могут быть тарифы, неудачные политические решения или «Врадиевка №2″ — инцидент при участии силовиков, который спровоцирует протесты», — утверждает политический эксперт, руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

По его мнению, у Владимира Зеленского есть возможность «вырулить» из ситуации. При условии, если глава государства кардинально пересмотрит кадровую политику в ОП, а также перестанет доверять штатным «специалистам», которые ограждают его от неудобной информации. Иначе они, затянув президента на досрочные выборы, приведут Владимира Зеленского к поражению.

А опрос социологической группы «Рейтинг» показывает, что подавляющее большинство украинцев хотят, чтобы Украина была частью Европейского Союза и Североатлантического Альянса — членство в ЕС поддерживают 64% опрошенных, единения с НАТО — 54%.

Другой опрос этой же организации показывает, что 32% украинцев сожалеют о распаде Советского Союза, не жалеют об этом 61%.