В сети появилось видео, как украинские военные, репетируя парад ко Дню Независимости, хором поют песню «Путин — х#йло».

Видео опубликовал журналист Сергей Сидоренко, ссылаясь на Instagram-аккаунт «_gibi___».

Сидоренко утверждает, что это не монтаж.

Напомним, в центре Киева сцену к праздничным мероприятиям к 30-летию Дня Независимости установили прямо на братском захоронении участников революции 1917-1921 годов, и прямо посреди монтажных конструкций видно памятный знак.

В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни возле Мемориала устанавливали павильоны, которые отображают украинский быт разных эпох. Локации устанавливали в рамках праздничных мероприятия на День Независимости, но не всем украинцам они понравились. При этом Музей Революции Достоинства говорит, что инсталляцию с ними согласовали.