В интернете появилась новая мошенническая схема, которая может оставить держателей банковских карт без денег.

Об этом сообщила Украинская межбанковская Ассоциация членов платежных систем ЕМА, пишет Страна.

Жулики запустили рекламную кампанию с призывом «Обязательной проверки карточек всех жителей Украины на компенсацию НДС». В сети нелегально используются фото известных личностей, а также демонстрируется карточка Ощадбанка системы MasterCard.

При переходе с рекламного ролика преступников люди попадают на один из двух сайтов:

gos-viplata;

viplata-komitet.

Там людям обещают большие «компенсации НДС за оплату товаров иностранного производства за последние 36 месяцев». Без ограничений. Покупка может быть любой: от продуктов питания в супермаркете до лекарств в аптеке. Чтобы запутать обывателей, сайты ссылаются на мифическое постановление 28/9329к непонятно кого (госорган, который утвердил документ — не уточняется).

Украинцев призывают зарегистрироваться на подозрительных сайтах, и по ходу регистрации ввести e-mail и данные банковских карт. А после обещают перечислить людям на счета компенсация по 30 тыс. грн, 50 тыс. грн и даже 80 тыс. грн. А еще по ходу выуживают 164 грн за юридические услуги по оформлению компенсации от государства. При этом советуют повысить карточный лимит по операциям в интернете, чтобы на счет якобы могли поступить крупные суммы.

После того, как человек поднимает свой интернет-лимит, у него со счета начинают исчезать деньги. Происходит взлом и идет атака.

Напомним, клиенты ПриватБанка жалуются на то, что их пин-коды от карты банк изменил без спроса. Стоит помнить, что такое действительно может произойти, но в случае, когда клиент воспользовался терминалом, на котором обнаружили скам-устройство (пользуются мошенники). Другими словами, банк делает это в целях безопасности. Отметим, скам-устройство — это мошеннический инструмент, который устанавливают на разъем для приема банковских карт. Он способен считать все данные, после это позволяет злоумышленникам создать полный дубликат вашей карты. Вместе с таким устройством на банкомате устанавливают небольшую камеру. Помните, когда пользуетесь банкоматом, прикрывайте клавиатуру рукой, когда вводите пин-код. Кроме того, осматривайте банкомат перед тем, как им пользоваться.

Продажа и покупка автомобиля может быть связана с большим риском. Суммы таких операций очень большие, поэтому мошенники используют различные уловки, чтобы обмануть клиента. К тому же клиенты часто находятся в сильном эмоциональном возбуждении, что значительно снижает чувство осторожности и внимательность. Какие схемы используют мошенники и как не стать жертвой обмана.