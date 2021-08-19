Участниками саммита Крымская платформа, который пройдет 23 августа, станут представители 44 стран. При этом на уровне глав государств будут представлены 14 стран.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет РБК-Украина.

Страны-участницы Крымской платформы

На уровне президентов будут представлены:

Латвия,

Литва,

Эстония,

Польша,

Словакия,

Венгрия,

Молдавия,

Словения,

Финляндия.

На уровне премьер-министров будут представлены:

Румыния,

Грузия,

Хорватия,

Швеция.

Два государства будут представлены на уровне глав парламентов:

Швейцария,

Чехия.

Четырнадцать государств будут представлены на уровне министров иностранных дел:

Турция,

Франция,

Германия,

Испания,

Италия,

Бельгия,

Австрия,

Нидерланды,

Люксембург,

Ирландия,

Дания,

Болгария,

Черногория,

Северная Македония.

Два государства будут представлены министрами обороны:

Великобритания,

Португалия.

США будут представлены личным посланником президента Джо Байдена и членом правительства — министром транспорта США.

Норвегию будет представлять госсекретарь министра иностранных дел.Семь государств будут представлены на уровне послов:

Новая Зеландия,

Мальта,

Япония,

Австралия,

Кипр,

Канада,

Греция.

Организации, которые примут участие в Крымской платформеЕвропейскую комиссию представит вице-президент Валдис Домбровскис.НАТО будет представлять заместитель генерального секретаря.Совет Европы представит генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич.ГУАМ будет представлен на уровне генсекретаря.

Также в Крымской платформе примет участие президент Европейского совета Шарль Мишель.

Георгий Мурадов, которого в России называют вице-премьером крымского правительства, постоянным представителем Крыма при президенте, заявил, что международный саммит «Крымская платформа» может обернуться для его участников «рядом болезненных последствий».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о возможностях, которые открывает Крымская платформа. Жители Крыма смогут вернуть свои права.