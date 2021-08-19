На Закарпатье около села Порошковое Ужгородского района нашли четверых детей, который накануне потерялись, собирая в лесу чернику.

Как сообщал министр внутренних дел Денис Монастырский в Facebook, потерялись: Николай – 6 лет, Людмила – 5 лет, Маша – 7 лет и Даниэла – 8 лет. Их жизни находились под угрозой, поскольку ночью температура воздуха в лесу опускалась до 9 градусов по Цельсию.

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