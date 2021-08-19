В селе Бобринец Кировоградской области нашли тело 16-летней девушки, которую искали с 16 августа.

Подробности сообщает пресс-служба полиции.

Девушка ушла из дома 16 августа и с того дня ее искали 60 полицейских, кинологов и активистов. 18 августа в заброшенном колодце на территории населенного пункта нашли ее тело.

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

В СМИ есть информация о том, что характер травм, которые получила девушка, отменяют для следствия версию самоубийства.

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