Пророссийские боевики за сутки 19 августа шесть раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий.
Подробную сводку опубликовала пресс-служба ООС.
С начала суток пророссийские боевики шесть раз открывали огонь по следующим направлениям:
- в направлении Новоалександровки — обстреливали из стрелкового оружия;
- возле Крымского — вели огонь по позициям военнослужащих из минометов калибра 120-мм;
- вблизи Невельского — применяли противотанковые гранатометы и стрелковое оружие;
- в районе Красногоровки — вели обстрелы из противотанковых гранатометов и пулеметов;
- рядом с Нью-Йорком — обстреливали из противотанковых гранатометов.
А также, 19 августа, на территории Луганщины был зафиксирован полет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10».
Кроме того, пиротехническим расчетам ГСЧС Украины удалось разминировать 10 гектаров территории и уничтожить 165 взрывоопасных предметов.
Как мы уже рассказывали ранее, на Донбассе боевики подводят тяжелое вооружение к населенным пунктам, где проживают мирные жители.
А 18 августа боевики на Донбассе усилили обстрелы украинских позиций, в результате погиб украинский военнослужащий.