Пророссийские боевики за сутки 19 августа шесть раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий.

Подробную сводку опубликовала пресс-служба ООС.

С начала суток пророссийские боевики шесть раз открывали огонь по следующим направлениям:

в направлении Новоалександровки — обстреливали из стрелкового оружия;

возле Крымского — вели огонь по позициям военнослужащих из минометов калибра 120-мм;

вблизи Невельского — применяли противотанковые гранатометы и стрелковое оружие;

в районе Красногоровки — вели обстрелы из противотанковых гранатометов и пулеметов;

рядом с Нью-Йорком — обстреливали из противотанковых гранатометов.

А также, 19 августа, на территории Луганщины был зафиксирован полет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10».

Кроме того, пиротехническим расчетам ГСЧС Украины удалось разминировать 10 гектаров территории и уничтожить 165 взрывоопасных предметов.

Как мы уже рассказывали ранее, на Донбассе боевики подводят тяжелое вооружение к населенным пунктам, где проживают мирные жители.

А 18 августа боевики на Донбассе усилили обстрелы украинских позиций, в результате погиб украинский военнослужащий.