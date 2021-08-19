Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила поддельную вакцину против COVID под брендом Covishield. В период с июля по август она была изъята из обращения властями двух стран – Индии и Уганды.

Институт сыворотки Индии подтвердил, что вакцина была поддельной, сообщает издание The Independent.

ВОЗ предупредила, что поддельный препарат «представляет серьезный риск для здоровья населения мира».

На данный момент, официальных заявлений правительство Индии еще не распространяло, однако в местных СМИ говорится, что Министерство здравоохранения страны расследует этот вопрос.

Неназванный чиновник Минздрава заверил, что ни один индиец не успел якобы получить поддельную вакцину от COVID.Covishield – это индийская версия вакцины AstraZeneca. Она наиболее широко используется в Индии, на сегодняшний день введено более 486 миллионов доз.

Вакцину производят в местном Институте сыворотки крови – это крупнейший в мире производитель вакцин. Отмечают, что он производит более 50 млн доз в месяц.

Также вакцина Covishield поставлялась для вакцинации в Украину.

Как мы уже рассказывали ранее, в США одобрили так называемую бустерную прививку от COVID. Речь о дополнительной дозе вакцины после завершения полного курса иммунизации от коронавируса.

Тем временем, в Украине началась новая волна COVID-19, которая связана с новым штаммом «Дельта». Пик новой волны придется на осень.