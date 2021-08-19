Синоптик Наталка Диденко озвучила предварительный прогноз погоды на завтра, 20 августа, а также 24 августа — День Независимости.

По ее словам, завтра кратковременные дожди с грозами пройдут на востоке, а также Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму. На остальной территории осадки маловероятны.

Только в центре, на юге и севере будет усиливаться ветер.

Температура воздуха в Украине в пятницу будет колебаться в пределах 24-28 градусов, на западе 21-26 градусов, на востоке до 30.

В Киеве завтра, 20 августа, дожди маловероятны, в течение дня ожидается около 25 градусов.

24 августа в Киеве ожидаются дожди. Ночью и утром осадки маловероятны, но днем ​​во вторник, а особенно, во второй половине дня и вечером прогнозируется гроза. Дождь также ожидается на западе и севере Украины. В центральных, восточных, южных областях и в Крыму на День Независимости ожидается сухая с солнечная погода.

Напомним, климат в Украине меняется из-за последствий таяния ледников на Северном полюсе, что приводит к глобальному потеплению.

С 8 августа Украина начала жить «в экологический долг» — мы исчерпали запас ресурсов, которые в природе могут возобновиться за 1 год.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на осень в Украине. Жаркое лето сменит довольно теплая осень, но ноябрь обещает быть уже холодным.