В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили озвучили прогноз погоды на 19 августа — во многих областях пройдут дожди с грозами.

19 августа в центральных (кроме Винницкой), южных, восточных областях грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Температура воздуха будет держаться на уровне 22-24 градусов на западе, в центре 21-24, на юге 23-29 градусов, на востоке до 33.

Напомним, климат в Украине меняется из-за последствий таяния ледников на Северном полюсе, что приводит к глобальному потеплению.

С 8 августа Украина начала жить «в экологический долг» — мы исчерпали запас ресурсов, которые в природе могут возобновиться за 1 год.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на осень в Украине. Жаркое лето сменит довольно теплая осень, но ноябрь обещает быть уже холодным.