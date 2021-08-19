Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Украине в 2020 году составила 71,35 лет. Для мужчин она составляет 66,39 лет, для женщин — 76,22 лет.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Так, продолжительность жизни сократилась по сравнению с 2019 годом, когда она составляла 72,01 лет, в т.ч. для мужчин — 66,92 лет, для женщин — 76,98 лет.

Согласно данным статистического ведомства, за последние 30 лет ожидаемая продолжительность жизни украинцев выросла. В 1990 году она составила 70,42 лет (65,60 — для мужчин и 74,82 — для женщин).

Данные Госстата гласят, что за 2020 год в Украине умерло 616 835 человек. Это на 35 721 смерть больше, чем за январь-декабрь 2019 года, когда умерло 581 114 человек.

Как мы уже рассказывали ранее, больше половины украинцев (51%) поддерживают возобновления смертной казни в Украине. Против нее выступают 45% жителей страны.

Другой опрос этой же организации показывает, что 32% украинцев сожалеют о распаде Советского Союза, не жалеют об этом 61%.