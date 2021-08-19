Советские декорации, которые после установки их на аллее Героев Небесной Сотни разломали активисты, перевезли на Майдан Независимости.

Так, после скандала инсталяцию расположили на промежутке от Лядских ворот до памятного знака «Нулевой километр», что возле Главпочтамта, передает Обозреватель. Экспонаты находятся под охраной полиции.

А часть правоохранителей даже вооружена автоматами.

Напомним, в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни возле Мемориала рабочие начали устанавливать исторические декорации, призванные отразить быт украинцев в разные десятилетия. Одна из них отражала интерьер советской квартиры, также были установлены автоматы для газированной воды. Это вызвало негативную реакцию киевлян.

Позже туда пришли активисты и начали сносить декорации. Как следствие, произошли столкновения и были задержаны несколько человек, которых позже отпустили.

Как мы уже рассказывали ранее, в центре Киева сцену к праздничным мероприятиям к 30-летию Дня Независимости установили прямо на братском захоронении участников революции 1917-1921 годов, и прямо посреди монтажных конструкций видно памятный знак.