Подавляющее большинство украинцев хотят, чтобы Украина была частью Европейского Союза и Североатлантического Альянса — членство в ЕС поддерживают 64% опрошенных, единения с НАТО — 54%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», пишет «Укринформ».

Больше всего тех, кто поддерживает европейское будущее Украины, среди молодых (16-24 года): 66% за вступление в НАТО, 75% — за вступление в ЕС. Но даже и в старших категориях не менее половины респондентов – за движение Украины в западном направлении.

Удаленность от Запада и развитие с Россией поддерживают 35%. Еще 25% респондентов убеждены, что Украина должна развиваться самостоятельно, а не как сателлит сверхдержав и международных образований.

Опрос социологической группы «Рейтинг» также показывает, что 32% украинцев сожалеют о распаде Советского Союза, не жалеют об этом 61%.

Если бы выборы президента Украины прошли в конце июля — начале августа, то в первом туре победил бы Владимир Зеленский — его готовы поддержать 27,7% опрошенных украинцев (тех, кто будет голосовать и определился с выбором). При этом Петра Порошенко поддержат только 14,9% респондентов.

Большая часть украинцев (54%) считают, что наиболее желательным типом государственного устройства для Украины является демократия. Еще 19,6% считают, что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть лучше, чем демократический.

Большинство украинцев (70%) не согласны с утверждением российского президента Владимира Путина об историческом единстве россиян и украинцев.

Опрос Центра Разумкова показал, что 68% украинцы доверяют Вооруженным силам Украины, 64% — волонтерам и церкви (63,5%). Меньше всего украинцы доверяют российским СМИ, чиновникам, Верховной Раде и судам.

Как сообщалось ранее, две трети украинцев (67,1%) считают себя бедняками, 31,9% говорят, что они не бедны, но и не средний класс. Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств за 2020 год Государственной службы статистики.

А данные опроса Research & Branding Group показывают, что подавляющее большинство (81%) украинцев считают себя патриотами. При этом каждый десятый (12%) не любит свою страну.