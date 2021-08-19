32% украинцев сожалеют о распаде Советского Союза, не жалеют об этом 61%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Больше всего тех, кто сожалеет, что СССР распался, проживает на юге и востоке страны.

Интересно, что различия в отношении к советскому прошлому среди населения России и Украины диаметрально противоположны. Так, за последние десять лет уровень ностальгии по советскому прошлому в Украине постепенно снижается, а в России наоборот растет.

Украинцы считают, что свобода слова и условия для самореализации в независимой стране лучше, уровень жизни был примерно таким же, а вот уровень образования и медицины в СССР были выше.

Большая часть украинцев (54%) считают, что наиболее желательным типом государственного устройства для Украины является демократия. Еще 19,6% считают, что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть лучше, чем демократический.

Большинство украинцев (70%) не согласны с утверждением российского президента Владимира Путина об историческом единстве россиян и украинцев.

Опрос Центра Разумкова показал, что 68% украинцы доверяют Вооруженным силам Украины, 64% — волонтерам и церкви (63,5%). Меньше всего украинцы доверяют российским СМИ, чиновникам, Верховной Раде и судам.

Как сообщалось ранее, две трети украинцев (67,1%) считают себя бедняками, 31,9% говорят, что они не бедны, но и не средний класс. Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств за 2020 год Государственной службы статистики.

А данные опроса Research & Branding Group показывают, что подавляющее большинство (81%) украинцев считают себя патриотами. При этом каждый десятый (12%) не любит свою страну.