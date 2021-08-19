Украинцев хотят обязать к регистрации sim-карт по паспортам. Депутаты заявляли, что из-за распространенного пользования интернет-банкингом, заказывая товары и услуги онлайн, оплачивая коммунальные услуги, оформляя социальную помощь, растут риски мошенничества. В результате воровства телефонов, в которых хранятся персональные данные, возникают неприятные ситуации с банковскими счетами.

О том, что изменится для украинцев, пишет Обозреватель.

Так sim-карты нужно будет идентифицировать: прийти в отделение мобильного оператора вместе со своим паспортам. Если отказаться, то в 2023 году связь ограничат.

Сейчас из-за отсутствия идентификации чужой Sim-картой может завладеть мошенник, например, перевыпустив ее с помощью мобильного оператора, выполнив определенную процедуру. Кроме того, контрабандные и краденные телефоны не отключают от сети, поэтому ими легко могут пользоваться по назначению.

По новым же правилам, если кто-то захочет изменить IMEI (International Mobile Equipment Identity), получит штраф в размере 17 тыс. грн. А за повторное нарушение два года лишения свободы. Чаще всего меняют IMEI на украденных телефонах или на тех, которые ввезли в Украину контрабандой.

Кроме того, будет работать реестр «белых» IMEI . И всех, кто в него не попадет, должны будут отключить от мобильной связи. Когда в Украину ввозят мобилки, номер каждого вбивают в специальную базу. Чтобы узнать IMEI, нужно набрать на телефоне номер *#06#.

За продажу телефона, который ввезли в страну незаконно, введут штраф в размере 8,5 тыс. грн, а за повторное нарушение могут посадить на 2 года.

За контрабанду смартфонов введут штраф в 34 тыс. грн (или лишение свободы до трех лет). А за повторное нарушение – до шести лет.

Депутаты считают, что таким образом они будут бороться с контрабандой. Без уплаты таможенных платежей, в Украину ввозятся телефоны и другая техника на миллиарды гривен. По оценкам Ukraine Economic Outllook, в этом году бюджет потеряет из-за контрафакта 1 млрд долларов. Если контрафактные телефоны отключать от мобильной связи, это станет большим ударом по серому рынку.

Борьба с воровством. Еще одна проблема – массовая кража смартфонов. Авторы законопроекта уверены, если ввести обязательную регистрацию, то украденным телефоном будет невозможно воспользоваться – его определят по IMEI и отключат от связи.

Борьба со спамом. Это может повлиять на ситуацию, при которой украинцы без их сознательного согласия и из-за случайных кликов на рекламу подписываются на платные рассылки.Пошаговые инструкции того, как привязать к паспорту в Киевстар, Vodafone и lifecell.