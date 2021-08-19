Большая часть украинцев (54%) считают, что наиболее желательным типом государственного устройства для Украины является демократия. Еще 19,6% считают, что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть лучше, чем демократический.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» Центра Разумкова.

По мнению социологов, показатели поддержки демократии как политического режима остаются максимальными.

Украинцы называют страну преимущественно демократической, но с проблемами. На шкале от 1 до 10, где 1 это полная автократия, а 10 – полноценная демократия, респонденты поставили Украину на уровне 5,6 балла. Для сравнения: в марте 2013 года средний балл составлял 4,7.

Чуть более четверти опрошенных (26,0%) считают, что народу постоянно нужна «сильная рука». Примерно такая же доля опрошенных (26,6%) менее категорична и приводит определенный перечень ситуаций, когда уместно сосредоточить всю власть в одних руках. Еще 37,3% все же являются категорическими противниками того, чтобы сосредоточивать всю власть в одних руках, а еще 10% не смогли ответить на этот вопрос.

Большинство украинцев (70%) не согласны с утверждением российского президента Владимира Путина об историческом единстве россиян и украинцев.

Опрос Центра Разумкова показал, что 68% украинцы доверяют Вооруженным силам Украины, 64% — волонтерам и церкви (63,5%). Меньше всего украинцы доверяют российским СМИ, чиновникам, Верховной Раде и судам.

Как сообщалось ранее, две трети украинцев (67,1%) считают себя бедняками, 31,9% говорят, что они не бедны, но и не средний класс. Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств за 2020 год Государственной службы статистики.

А данные опроса Research & Branding Group показывают, что подавляющее большинство (81%) украинцев считают себя патриотами. При этом каждый десятый (12%) не любит свою страну.

