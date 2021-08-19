Коммуналка для жителей Польши в процентном соотношении обходится в два раза дешевле, чем украинцами.

Об этом пишет экономист, глава «Союза потребителей коммунальных услуг» Олег Попенко в Facebook.

Эксперт сравнил коммунальные услуги в Польше и Украине, а также какой процент от зарплаты уходит на их оплату.

По его словам, средняя зарплата в Польше на декабрь 2020 года составляет 41 758 гривен ( 1478$). При этом средняя платежка в Польше за коммунальные услуги составляет 967 злотых или 6 480 гривен. Другими словами, поляки отдают на коммуналку около 16% от зарплаты (41 758 грн/6480 = 15,571%).

В Украине средняя зарплата составляет 14 300 гривен (данные Госстата июнь 2021 года). При этом, как известно, минимальная зарплата в Украине в отличие от Польши, очень отличается в регионах, и большинство экономистов указывают, что минимальная зарплата в Украине составляет не более 9000 гривен. Коммуналка в среднем составляют около 3000 гривен. Другими словами, украинцы отдают около 30% от зарплаты (3000/9000 = 30%).

Эксперт также привел в пример Словакию, где жители на коммуналку отдают менее 20%.