Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія», однако, окончательное решение, принимать ли такие документы, остается за каждой отдельной страной-членом ЕС.

Подробности опубликовала пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В украинском ведомстве напомнили, что решение Европейской комиссии о признании ковид-сертификатов, которые выдаются в той или иной страны, имеет рекомендательный, а не обязательный характер.

В итоге решение о том, граждан какой страны и на каких условиях пускать, принимают власти каждого отдельного государства-члена Европейского союза.

Как мы уже рассказывали ранее, 20 августа пройдет брифинг, в ходе которого украинцам расскажут о проекте и его технической части. Станет понятно, когда заработают сертификаты, и когда можно будет путешествовать с приложением «Дія».

Напомним, Kyiv School of Economics прогнозирует, что новая вспышка COVID-19 в Украине ожидается уже в течение ближайших двух недель.