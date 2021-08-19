В Европейском союзе официально признали украинские сертификаты вакцинации в приложении «Дія» — они соответствуют европейским нормам.

Об этом сообщает Министерство и Комитет цифровой трансформации Украины.

Завтра, 20 августа, состоится брифинг, в ходе которого украинцам расскажут о проекте и его технической части. Станет понятно, когда заработают сертификаты, и когда можно будет путешествовать с приложением «Дія».

Напомним, COVID-сертификат — это цифровой документ, который подтверждает, что вы вакцинировались от COVID-19. В документе должна быть вся информация о перенесенном COVID-19 или отрицательном ПЦР-тесте. Все должна подтверждать цифровая подпись. В международном сертификате будут указывать имя, фамилию, дату рождения, название страны, которая выдала документ и уникальный номер. Для украинской версии сертификата достаточно имени, фото и уникального номера.

