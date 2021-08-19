В Украине объявлено штормовое предупреждение на пятницу, 20 августа. Ожидается I уровень опасности, желтый.

Соответствующий прогноз обнародовал Укргидрометцентр. Так, в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях будут грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

К желтому уровню относятся явления погоды, которые по количественным показателям, продолжительности и территории распространения создают определенные неудобства для населения и функционирования хозяйственного комплекса.

На остальной территории страны без осадков. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. В ближайшие сутки в Украину будет перемещаться прохладная воздушная масса с северо-запада.

Температура ночью составит +12…+17 градусов, днем +23…+28 градусов, в восточных областях до +31 градуса.

В Киеве в пятницу без осадков; температура ночью будет держаться в пределах +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов.

Как мы уже рассказывали ранее, непогода накрыла Хмельницкую, Винницкую, Житомирскую, Днепропетровскую, Киевскую, Кировоградскую и Черниговскую области. 18 августа в этих регионах бушевали ливни с градом и сильным ветром.

А также, синоптик Наталка Диденко озвучила предварительный прогноз погоды на завтра, 20 августа, а также 24 августа — День Независимости.